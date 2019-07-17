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Логвинский рассказал о первой в истории резолюции ПАСЕ о правах адвокатов

Новости » Политика    17.07.2019 - 15:41
Логвинский рассказал о первой в истории резолюции ПАСЕ о правах адвокатов
Фото: Георгий Логвинский (facebook.com/georgiylogvinskiy)

Юркомитет ПАСЕ принял соответствующий меморандум доклада

Заместитель председателя постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинский рассказал о первой в истории резолюции ПАСЕ о правах адвокатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Важная новость для коллег адвокатов! Юридический комитет ПАСЕ принял меморандум доклада, создающий первую в истории резолюцию ПАСЕ о правах и гарантиях адвокатов. Горжусь, что эту идею смог реализовать для вас и стать докладчиком и автором этого документа для 47 стран Совета Европы. Благодарю коллег за содействие и ценные советы! Несмотря на то, что меморандум базируется на проблемах всех стран СЕ, большое внимание уделено проблемам в Украине", - написал Логвинский.

По мнению политика, уже сделано немало: "предложение доклада, подписанное более 30 депутатами из 15 стран, рассмотрение на Бюро Ассамблеи, позитивное голосование для создания доклада, и рассмотрение юридическим комитетом, назначение докладчика с дальнейшей подготовкой текста меморандума". Вся эта процедура, по словам Логвинского, заняла более двух лет.

"Но это сделанно! Дальше слушание, обсуждение с экспертами и профессиональным сообществом, подготовка текста доклада, который должен быть проголосован в зале Ассамблеи", - добавил Логвинский.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла поданные Украиной документы по борьбе с антисемитизмом.

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Новости Украины ПАСЕадвокатЛогвинский
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