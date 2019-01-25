Логвинський обраний віце-президентом ПАРЄ

Фото: Георгій Логвинський (facebook.com/georgiylogvinskiy)

Парламентар зазначив, що буде намагатися захищати інтереси України

Депутат Верховної ради України Георгій Логвинський обраний віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Таке рішення прийняв юридичний комітет ПАРЄ.

"Ще один подарунок піднесла ця сесія. Юридичний комітет ПАРЄ обрав мене віце-президентом. Це велика честь - представляти Україну на такій високій посаді. Дякую усім друзям, які весь цей час мене підтримують. 47 країн Ради Європи - це велика спільнота, і я буду намагатися з гордістю захищати інтереси України і права людини", - підкреслив Логвинський.

Нагадаємо, у четвер Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла українську резолюцію по Азову.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків і політв'язнів РФ. Також у документі засуджується будівництво Керченського моста, який порушує територіальну цілісність України, та обшуки українських судів в Азовському морі. Резолюція також підтримує пропозицію Німеччини і Франції про третій стороні по спостерігачам у Керченській протоці.

Додамо, анонсувалося, що українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи проведе окрему зустріч з генеральним секретарем РЄ Турбьерном Ягландом.