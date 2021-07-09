Через логістику, закладену в вартість ренти, ми не зможемо конкурувати за інвестиції, - "АрселорМіттал"

Він вкотре нагадав, що українські підприємства не постачають руду в Китай, а отже, при формуванні ренти на українську руду з вартості необхідно виключити транспортні витрати, закладені на доставку руди в Китай.

"Ми десь 80% всієї руди, яку видобуваємо, самі споживаємо і переробляємо саме на метал. А конкуренція на металургійній світовій індустрії ще жорсткіша, ніж в гірничій. Зрозуміло, що до Китаю ми цю руду не довозимо, ми її в основному поставляємо в європейські країни. Але ми налаштовані саме на переробку і на забезпечення залізною рудою саме свого підприємства, свій металургійний сектор. І не хочемо зменшувати випуск металу саме в Україні", - сказав Ткаченко.

Він також зазначив: завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі металургійні підприємства наразі сплачують більше податків до бюджету. Проте наголосив: така сприятлива ситуація не буде постійною, і наразі підприємства мають можливість інвестувати отримані завдяки цьому додаткові кошти в модернізацію власних підприємств. Інакше вони не зможуть в подальшому конкурувати на світових ринках.

"Якщо порівняти перше півріччя минулого року і цього року, то саме за рахунок зміни світової кон’юнктури, а зараз вона набагато краща, ми податків сплачуємо вдвічі більше. Якщо дають нам більше робити, то ми більше й платимо, це теж потрібно враховувати. Ми не кажемо – змінюйте чи не змінюйте, це депутати будуть там приймати рішення, проголосують за це. Але ці фактори теж треба прораховувати, якщо випала така ситуація, яка буває раз на 10-12 років, що пік цін на нашу продукцію, то дайте можливість нам модернізувати наші підприємства", - зазначив Ткаченко.

Також через підвищення ренти на руду, компанія "АрселорМіттал" Кривий ріг втрачає можливість отримати кошти від материнської структури, адже не може довести, що Україна є перспективною країною для інвестицій.

"У Кривому Розі, 50% чи 60% устаткування модернізували. Але у нас існує внутрішня конкуренція – яка країна більше із конгломерату "Арсело́р Міттал" переконає компанію, що саме у нас найкращі можливості для розвитку і для інвестування, та й отримає кошти. Тому потрібно це все враховувати. Адже інакше будуть менші у нас можливості робити модернізацію. А тут вже говориться одночасно і про ренту, і про екологічні податки", - пояснив Ткаченко.