Рента на залізну руду не повинна включати логістику до Китаю, - експерт

З нової формули ренти на залізну руду, яку пропонується ввести законопроектом №5600 , необхідно виключити транспортну складову. Справа в тому, що це положення є дискримінацією.

Як відомо, згідно з законопроектом №5600, для визначення податкової бази на залізну руду пропонується використовувати IODEX 62% FE CFR China за даними агенції Platts, тобто, індекс ціни в Китаї. Проте переважна більшість українських ГЗК не торгують рудою з Китаєм, тому немає жодної потреби закладати в ренту на українську руду логістику до цієї країни.

"Ми б для себе хотіли розуміти прогнозований план сплати в тому числі ренти. Чи буде це прив’язка до Platts мінус транспортні витрати та витрати на внутрішню логістику", - пояснила Блонська.

Вона також додала, що Мінекономіки назвало проєкт №5600 дискримінаційним. - Маємо пояснення до № 5600 МЕРТ, де вони пишуть, що більш ніж в 3,5 рази збільшилася рента. Тут пункт № 7 - що дискримінаційні заходи по відношенню до залізорудної галузі недопустимі", - зазначила експерт.

Вона також зазначила, що зараз ціни на залізну руду або на залізорудну сировину зросли, проте динаміка може змінитись, і за 3-4 роки може бути зовсім інший ефект. Тож бізнесу потрібні прогнозовані і зрозумілі правила, зокрема щодо податкового законодавства.