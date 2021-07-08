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Рента на залізну руду не повинна включати логістику до Китаю, - експерт

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Україна, Четвер 08 липня 2021 14:32
Рента на залізну руду не повинна включати логістику до Китаю, - експерт Фото: Формула ренти на залізну руду складено некоректно (ugok.com.ua)
Автор: РБК-Україна

З нової формули ренти на залізну руду, яку пропонується ввести законопроектом №5600, необхідно виключити транспортну складову. Справа в тому, що це положення є дискримінацією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови компанії "Феррекспо Сервіс" Ярославни Блонської.

Як відомо, згідно з законопроектом №5600, для визначення податкової бази на залізну руду пропонується використовувати IODEX 62% FE CFR China за даними агенції Platts, тобто, індекс ціни в Китаї. Проте переважна більшість українських ГЗК не торгують рудою з Китаєм, тому немає жодної потреби закладати в ренту на українську руду логістику до цієї країни.

"Ми б для себе хотіли розуміти прогнозований план сплати в тому числі ренти. Чи буде це прив’язка до Platts мінус транспортні витрати та витрати на внутрішню логістику", - пояснила Блонська.

Вона також додала, що Мінекономіки назвало проєкт №5600 дискримінаційним. - Маємо пояснення до № 5600 МЕРТ, де вони пишуть, що більш ніж в 3,5 рази збільшилася рента. Тут пункт № 7 - що дискримінаційні заходи по відношенню до залізорудної галузі недопустимі", - зазначила експерт.

Вона також зазначила, що зараз ціни на залізну руду або на залізорудну сировину зросли, проте динаміка може змінитись, і за 3-4 роки може бути зовсім інший ефект. Тож бізнесу потрібні прогнозовані і зрозумілі правила, зокрема щодо податкового законодавства.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

У свою чергу голова представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Києві Володимир Ткаченко заявив, що пропозиція уряду прив’язати базу оподаткування для ГМК до цін на руду у Китаї - це несправедливий та економічно необгрунтований підхід, адже ніхто в Україні туди руду не возить. Базою оподаткування у найбільш розвинутих державах світу є прибуток від діяльності з видобування корисних копалин, і Україна має чинити так само.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.

Як повідомлялось, Верховна рада 30 березня схвалила в першому читанні законопроект, який за допомогою подачі "нульової декларації" передбачає для громадян так звану податкову амністію.

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