Из-за логистики, заложенной в стоимость ренты, мы не сможем конкурировать за инвестиции, - "АрселорМиттал"

Он еще раз напомнил, что украинские предприятия не поставляют руду в Китай, а следовательно, при формировании ренты на украинскую руду из стоимости необходимо исключить транспортные расходы, заложенные на доставку руды в Китай.

"Мы где-то 80% всей руды, которую добываем сами потребляем и перерабатываем именно на металл. А конкуренция на металлургической мировой индустрии еще жестче, чем в горной. Понятно, что в Китай мы эту руду не довозим, мы ее в основном поставляем в европейские страны. Но мы настроены именно на переработку и обеспечение железной рудой именно своего предприятия, своего металлургического сектора. И не хотим уменьшать выпуск металла именно в Украине", - сказал Ткаченко.

Он также отметил: благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре металлургические предприятия пока платят больше налогов в бюджет. Однако подчеркнул: такая благоприятная ситуация не будет постоянной, и теперь предприятия имеют возможность инвестировать полученные благодаря этому дополнительные средства в модернизацию собственных предприятий. Иначе они не смогут в дальнейшем конкурировать на мировых рынках.

"Если сравнить первое полугодие прошлого года и в этом году, то именно за счет изменения мировой конъюнктуры, а сейчас она гораздо лучше, мы налогов платим вдвое больше. Если дают нам больше делать, то мы больше платим, это тоже нужно учитывать. Мы не говорим - меняйте ли изменять, это депутаты будут там принимать решения, проголосуют за это. Но эти факторы тоже надо просчитывать, если выпала такая ситуация, которая бывает раз в 10-12 лет, пик цен на нашу продукцию, то дайте возможность нам модернизировать наши предприятия", - отметил Ткаченко.

Также из-за повышения ренты на руду, компания "АрселорМиттал" Кривой Рог теряет возможность получить средства от материнской структуры, ведь не может доказать, что Украина является перспективной страной для инвестиций.

"В Кривом Роге, 50% или 60% оборудования модернизировали. Но у нас существует внутренняя конкуренция - какая страна больше с конгломерата "Арселор Миттал" убедит компанию, что именно у нас самые лучшие возможности для развития и для инвестирования, и получит средства. Поэтому нужно это все учитывать. Ведь иначе будут меньше у нас возможности делать модернизацию. А здесь уже говорится одновременно и о ренте, и об экологических налогах", - пояснил Ткаченко.