Логика врага понятна: в Раде рассказали, чего сейчас добивается Россия на международной арене

Ситуация на фронте в Украине не зашла в тупик. Такой нарратив генерирует российская пропаганда, пытаясь заложить в него ментальные и информационные ловушки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Такой нарратив, что война зашла в тупик, генерирует российская пропаганда, пытаясь заложить в него ментальные и информационные ловушки. К сожалению, в них попадают даже некоторые уважаемые представители западной экспертной среды, не говоря уже о рядовых гражданах. Я такой вопрос отношу к категории тех, о которых говорят, что они с двойным дном", - сказал Завитневич.

По его мнению, сейчас Россия, прежде всего, чтобы "выйти из болезненного, унизительного синдрома проигрыша и позорного краха ее блицкрига в 2022 году и отвести внимание от провала ее планов в 2023 году по полной оккупации тех украинских областей, которые диктатор Владимир Путин поспешил провозгласить своими".

"Для этого они пытаются выстроить информационно-пропагандистский фасад вокруг своих неудач и направить проекцию на всего один фрагмент российско-украинской войны - наше контрнаступление во время летне-осенней кампании - с привязкой к метрам и километрам продвижения наших сил", - отметил глава комитета.

Он добавил, что потому сейчас на фронте преимущественно позиционные бои.

"Но правильно ли будет трактовать это как победу россиян? Логика врага понятна - убедить наших партнеров, мировое сообщество в нецелесообразности продления безопасности Украины, навязать нарратив о безальтернативности компромиссов из РФ и заставить признать в ее составе оккупированные украинские территории", - отметил Заветневич.

По его мнению, замораживание войны нужно Путину как инвестиция времени в наращивание сил для возобновления оккупации Украины.

"Хочу подчеркнуть, что Украина - не конечная остановка российской машины смерти, следующими станут другие европейские страны", - добавил глава комитета.

Ситуация на фронте патовая?

Напомним, недавно The New York Times заявило, что США и Украина расходятся во мнениях о том, как вести войну с Россией. Американские военные считают, что Украина должна сосредоточиться на обороне, а не контратаковать. Украина же хочет перейти в наступление, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.

По данным издания, США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

Также добавим, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал ранее статью для The Economist. Он отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. Залужный предположил, что война могла зайти в тупик.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте в Украине не патовая.