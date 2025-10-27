RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Логарифмическая линейка и чернила: как Россия учит детей по стандартам военных лет

Иллюстративное фото: школы в России переходят на военный режим (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В российских школах готовятся "уроки прошлого", где детей обучат по стандартам военных лет. За внешним патриотизмом скрывается попытка внедрить идеологию войны в систему образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.

В России школьников намерены обучать по образцу образовательного процесса времен Второй мировой войны. Ученикам предложат использовать логарифмические линейки, перья с чернильницами и другие атрибуты эпохи, чтобы, как утверждают организаторы, "погрузить их в атмосферу школьной жизни периода великой отечественной войны".

Такой урок пройдет в рамках проекта "Учителя победы", который продвигается на государственном уровне.

Формально инициатива призвана напомнить о трудовых и военных подвигах предков, однако эксперты отмечают, что подобные акции имеют выраженный идеологический характер.

Идеологическая подоплека "патриотического" образования

Подобные программы вписываются в стратегию Кремля по милитаризации детства. Российская власть продолжает выстраивать культ "великой победы", делая школу инструментом формирования нужного мировоззрения.

Через учебные проекты детям внушается мысль, что служба на войне — не обязанность, а почетная миссия, а вооруженная агрессия воспринимается как естественное состояние государства.

Формат "исторического урока" под видом патриотического воспитания не имеет ничего общего с реальным осмыслением событий Второй мировой. Вместо критического понимания истории детям предлагают упрощенную и героизированную картину прошлого.

Напоминаем, что на захваченных Россией территориях Украины оккупационные администрации продолжают насаждать свою систему образования. После переписывания программ в школах и вузах процесс русификации дошел и до детских садов, где вводятся российские стандарты и учебные материалы.

Отметим, что на захваченные территории Украины продолжают завозить российских учителей, которых привлекают контрактами и материальными выплатами. По данным ЦНС, прибывающие педагоги часто переезжают с семьями и занимают дома выехавших украинцев, что способствует изменению демографического состава оккупированных населённых пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияШкола