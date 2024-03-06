"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины

При подготовке материала использовались: публикации Politico, Bloomberg, Bild, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Die Welt, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца, комментарий политолога Владимира Фесенко.

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Макрон, Шольц и Украина: что произошло на самом деле

Фото с теплым рукопожатием Макрона и Шольца на ступеньках Елисейского дворца не должно вводить в заблуждение. Последняя размолвка между ними скорее означает начало "опасного ледникового периода", отмечает ежедневное издание Bild, как и вся немецкая пресса.

"Главный двигатель Европы? В течение десятилетий стандартным ответом любого европейского дипломата был: франко-немецкий двигатель. Он редко работает как часы. Но с ним редко обращались настолько плохо, как сегодня", - детализирует таблоид.

Речь о разногласиях по украинскому вопросу, включая возможную отправку "сухопутных войск", упомянутую Макроном и категорически отвергнутую Шольцем. На фоне нехватки боеприпасов в Украине французский и немецкий лидеры расходятся во мнениях по военной помощи. С самого начала полномасштабного вторжения РФ политика Берлина отвечала принципу любой ценой избегать прямой конфронтации с Москвой. Но после неформального саммита в Париже 26 февраля Макрон отбросил немецкую осторожность.

"Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что Россия не сможет выиграть эту войну", - заявил он, не исключая отправку западных войск в Украину.

Его комментарии резко контрастировали со словами Олафа Шольца, который опасается реакции России на поставки дальнобойных ракет Taurus. Он считает, что многие не задумываются о том, что такие действия вовлекут Германию в российско-украинскую войну.

Фото: Эммануэль Макрон считает, что вопрос отправки западных войск в Украину не следует исключать (Getty Images)

Большинство лидеров НАТО дистанцировались от Макрона, подчеркивая, что планов отправлять войска нет. Шольц тоже отверг любые предположения на этот счет, заявив, что в Украине не будет сухопутных сил европейских стран или НАТО.

"Слова Олафа Шольца часто произносятся с опозданием и шепотом. Тем более поражает смелость, с которой канцлер заверил, что ни при каких обстоятельствах не пошлет немецких солдат в Украину", - отметили в Süddeutsche Zeitung.

На днях Макрон уточнил: в вопросе отправки войск "ничего нельзя исключать". Но означает это лишь начало дискуссии о помощи Украине на ее территории, а не то, что Париж всерьез рассматривает такую возможность. По его мнению, приближается момент, когда в Европе "уместно не быть трусом", и партнерам нужно активизироваться. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал заявление контрпродуктивным и таким, которое не помогает решить проблемы помощи Украине. Позже президент Франции отметил, что не имел в виду конкретно Берлин, а лишь хотел "встряхнуть" союзников.

Ссоры нет, вражды тоже. Зачем Макрон троллит Шольца и причем здесь Украина

Разногласия между Шольцем и Макроном перерастают в нечто вроде открытой вражды, пишет Politico. Немецкие официальные лица жалуются на готовность французского лидера жестко говорить об Украине, в то время как поддержка его страны несравнима с немецкой.

По данным Кильского института, Франция со своими 640 млн евро отстает от Германии, которая предоставила или пообещала помощь на 17,7 млрд евро. Поэтому Шольц использует любую возможность, чтобы надавить на Париж с целью передать больше оружия и боеприпасов.

Французское правительство заявляет, что потратило 3,8 млрд евро, а чиновники говорят о том, что дают реально необходимое оружие и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы. По их словам, показательным примером является нежелание Шольца предоставить ракеты Taurus. Французы, напротив, еще в июле дали добро на SCALP. Это фактические аналоги, но считается, что немецкая ракета имеет большее подходящую боеголовку против таких целей, как Крымский мост.

"Проблема в том, что позиции Макрона ослаблены ограниченным объемом военной помощи, которую Франция до сих пор предоставляла Украине, что не соответствует ее статусу сильнейшей военной державы Европы", - цитирует Bloomberg исследовательницу Международного института стратегических исследований (IISS) Рим Момтаз.

Фото: Олаф Шольц пытается давить на европейских союзников, чтобы они нарастили поставки оружия и боеприпасов в Украину (Getty Images)

Украина просит Taurus на фоне растущей нехватки боеприпасов. В феврале отчасти из-за дефицита вооружений Силы обороны вынужденно оставили Авдеевку, что принесло России наиболее заметный успех за последние месяцы. Taurus нужны для поражения российских складов и логистики глубоко за линией фронта. Однако Шольц утверждает, что поставки якобы потребуют развертывания военных специалистов для программирования ракет. А после утечки переговоров офицеров Люфтваффе назвал еще один аргумент против - необходимость контроля, чтобы Украина не била по российской территории.

Подробнее об этом и о том, почему слив беседы немецких офицеров, скорее всего, отдалит перспективу получения Taurus, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Политолог Владимир Фесенко подчеркивает: между Шольцем и Макроном нет никакой ссоры, конфликта или раскола. Если бы они были, то канцлер вряд ли бы приехал на саммит. Между ними есть конкуренция и давние противоречия, которые тянутся с тех пор, как Шольц возглавил немецкое правительство в 2021-м.

"А еще есть проявление троллинга. Заявление о "трусости" - это явный троллинг и, на мой взгляд, не корректный, хотя многим у нас это понравилось. Можно критиковать Шольца за осторожность по Taurus, но справедливости ради Германия поставила Украине в несколько раз больше военной помощи, чем Франция", - рассказал он РБК-Украина.

А что касается Украины, то здесь как раз принципиальных противоречий нет. Макрон использует тему помощи, чтобы показать себя "новым европейским Черчиллем" и сыграть на контрасте с канцлером.

"Идея об отправке войск красива, но беда в том, что президент Франции прекрасно понимал, какой будет ответ. Не только со стороны Шольца, даже поляки выступили против, не говоря уже о США. Еще большой вопрос, больше позитива мы получили или вреда. Хорошо, что дискуссия началась, но начинать ее нужно было в других формах, чтобы сохранить единство и не провоцировать массовое "нет". Я бы сказал, это политическая игра Макрона", - добавил он.

Не только Украина. Давняя история разногласий по многим аспектам

Разногласия между Макроном и Шольцем имеют давнюю историю.

"Это лишь последняя загвоздка во франко-немецких отношениях. Франция и Германия спорят по поводу проектов боевых самолетов и танков, взаимно блокируют поставки вооружений на европейском уровне. И все это в то время, когда будущее солидарности НАТО с точки зрения политики безопасности ставится под сомнение более остро, чем когда-либо, Дональдом Трампом (фаворитом республиканцев в президентской гонке в США, - ред.)", - отмечает Die Welt.

Подробнее о его недавних выпадах читайте в материале "Нарвался на критику. Как заявления Трампа побуждают Европу пересмотреть лидерство США в НАТО".

Что точно заметно, так это то, как проявляется разница в подходах. По словам одного французского чиновника, Макрон считает Шольца лидером без смелости и амбиций, который не мыслит за пределами краткосрочной перспективы. Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников пишет, что между ними с первого дня "не было химии". А Берлин видит монархическую фигуру, которая больше говорит о грандиозных идеях, нежели воплощает их в жизнь.

Фото: у Макрона и Шольца и без Украины давняя история разногласий (Getty Images)

Кроме того, следует учитывать разницу внутренних контекстов. Президент Франции останется на посту до конца второго срока в 2027 году. В то время как немецкий коллега изо всех сил пытается сохранить трехстороннюю коалицию на фоне высоких рейтингов крайне правой "Альтернативы для Германии", чье несогласие с поставками оружия Украине находит определенную поддержку среди избирателей.

Отдельный момент - изменение экономической ситуации с 2018 года, когда темпы роста Франции начали опережать немецкие. Перспективы Парижа выглядят относительно безоблачными после энергетического кризиса, который потряс Берлин и привел к спаду в 2023-м из-за отказа от дешевых российских ресурсов.

Шольц и Макрон хорошо знают друг друга. По словам одного из источников Bloomberg, поворотный момент в отношениях последовал в 2018 году, когда тогдашний министр финансов и вице-канцлер предложил Франции отказаться от места в Совете безопасности ООН в пользу ЕС. Суровый, нерешительный, но в конце концов почти всегда верный своему слову Шольц ориентируется на США. А гибкий и любящий широкие жесты Макрон продвигает усиление Европы.

Как пишет Bild, жесткие конфликты интересов обострились по нескольким причинам:

Долги сообщества . Франция настаивает на выпуске общих еврооблигаций ЕС с преимущественной ответственностью Германии. Федеральное правительство категорически против.

. Франция настаивает на выпуске общих еврооблигаций ЕС с преимущественной ответственностью Германии. Федеральное правительство категорически против. Протесты фермеров . Под давлением улиц Франция заблокировала соглашение о свободной торговле ЕС с южноамериканскими странами, переговоры по которому велись почти 20 лет. Германия говорит, что сделка имеет для нее большое макроэкономическое и стратегическое значение.

. Под давлением улиц Франция заблокировала соглашение о свободной торговле ЕС с южноамериканскими странами, переговоры по которому велись почти 20 лет. Германия говорит, что сделка имеет для нее большое макроэкономическое и стратегическое значение. Энергетическая политика. Берлин и Париж спорят о роли ядерной энергии в замене ископаемого топлива. А также расходятся во мнении, должен ли водород, производимый с помощью атомной энергии, способствовать энергетическому переходу.

В отношениях между ними есть и личностная конкуренция. Макрон стремится стать европейским лидером, которым когда-то была Ангела Меркель.

"Шольц ничего особенного не хочет, он демонстрирует осторожность. В данном случае мы увидели разногласия в политических стилях. Есть немецкий - не торопиться и действовать осторожно. И есть французский - яркие, громкие заявления, за которыми часто нет действий. А немцы меньше говорят, больше действуют", - объясняет Фесенко.

Дискуссия в разгаре, но будут ли последствия для Украины

Размолвка на открытой сцене вывала волнение в рядах дипломатов ЕС. Особенно в преддверии выборов в Европарламент, на которых успехи и единство блока должны выйти на первых план. Как полагает Frankfurter Allgemeine Zeitung, прежде всего, "ссора" на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

"В Кремле, вероятно, раскупоривают пробки крымского шампанского. Макрон и Шольц, несмотря на разные темпераменты и политические традиции, должны, наконец, объединиться, если они хотят остановить Путина", - отмечает издание.

Фото: западные СМИ пишут, что разногласия могут сыграть на руку Владимиру Путину, но Макрон и Шольц на самом деле не пересекают красных линий (Getty Images)

По словам Владимира Фесенко, российская пропаганда и Путин пытаются в какой-то степени использовать последний кейс. Но ни Макрон, ни Шольц не пересекают красных линий.

В то же время нельзя не отметить, что все это происходит в неподходящий для Украины момент, когда военная кампания столкнулась с невыполненным обещанием ЄС поставить к весне 1 млн снарядов, а жизненно важный пакет на 60 млрд долларов задерживается в Конгрессе США. Не удивительно, что украинцы боятся, что российские войска могут к лету прорвать оборону, отмечает Bloomberg.

По словам одного из участников саммита, Макрон заявил, что хочет развеять сомнения относительно способности Украины сопротивляться. Но его слова были подорваны контекстом, которые многие посчитали презрительным по отношению к Шольцу.

"Многие из тех, кто говорит "никогда" сегодня, были теми же людьми, которые говорили "никогда танки, никогда самолеты, никогда ракеты большой дальности" два года назад… Я знал мир, в котором Германия и Франция были согласны друг с другом", - сказал французский президент.

И поскольку официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт поспешил заявить о взаимном доверии, эта политическая игра особо не повлияет на поддержку нашей страны.

"Для Украины негативных последствий от некоторых проявлений этой дискуссии не будет. Сейчас и в Париже, и в Берлине понимают, что нам нужно помочь. Главное, чтобы они быстрее решали эти вопросы. Напомним, в 2022 году именно общая позиция Шольца, Макрона и тогдашнего премьера Италии Марио Драги решила вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. По военной помощи противоречий нет, Макрон просто неудачно обыграл историю с Taurus. Надеюсь, оба лидера сохранять солидарность", - отметил Фесенко.

Сегодня чувствуется нехватка лидерства в Европе, которая привыкла к зонтику в виде США и НАТО, а теперь не факт, что в нужный момент он раскроется. Особенно не готов к лидерству немецкий канцлер, хотя для многих в Германии он оказался более решительным в поддержке Украины, чем от него ждали.

"У него нет авторитета, системности и политического веса, которые были у Ангелы Меркель. Но в чем проблема Макрона? Делать вид, что ты лидер, и быть им по-настоящему - разные вещи. Он не хочет ждать, бежит впереди паровоза и провозглашает визионерские идеи. Это вызывает некую ревность со стороны немцев, которые привыкли работать иначе: согласовать, оформить и действовать дальше. Я не вижу большой проблемы в разнице политических стилей, она не критична. И Украине она не помешает. В личных отношениях Шольца и Макрона для нас проблемы нет. Реальная для нас проблема - в США и американском Конгрессе", - подытожил политолог.