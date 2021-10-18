На півдні Іспанії перекинувся човен з мігрантами: 12 людей зникли безвісти

На півдні Іспанії перекинувся човен з мігрантами під час спроби переходу з Алжиру. За повідомленням іспанської берегової охорони, 12 мігрантів зникли безвісти, двох вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Рятувальна операція почалася після того, як норвезьке вітрильне судно підібрало алжирського мігранта в декількох морських милях від узбережжя іспанської провінції Альмерія. Направлений в цей район вертоліт помітив у морі ще одного мігранта і врятував його.

Два мігранти розповіли рятувальній команді, що вони разом з 12 іншими людьми висадилися на берег з пляжу недалеко від Орана на північному заході Алжиру, але в неділю вранці після відмови двигуна човен перекинувся.

За повідомленням іспанської берегової охорони, пошуки 12 мігрантів все ще тривають.