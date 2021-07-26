ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біля Лівії перевернувся човен з мігрантами: понад 50 загиблих, серед них жінки та діти

Новость на русском →
Лівія , Понеділок 26 липня 2021 22:20
Біля Лівії перевернувся човен з мігрантами: понад 50 загиблих, серед них жінки та діти Фото: біля Лівії перевернувся човен з мігрантами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами, в результати чого загинули щонайменше 57 мігрантів, які прямували в Європу. Серед загиблих нараховується більше ніж 20 жінок та двоє дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами прессекретаря Міжнародної організації з міграції Сафи Мсехлі, внаслідок інциденту біля берегів Лівії, в районі міста Хомс загинули більше ніж 57 осіб. Як відзначають вцілілі, серед потонулих було щонайменше 20 жінок й двоє дітей.

Варто відзначити, що сьогодні, Лівія, попри свою нестабільну політичну ситуацію, й надалі залишається одним із тимчасових пунктів в маршруті для мігрантів з Африки, які прямують до країн ЄС.

Зокрема, кількість летальних випадків може бути й набагато більшою через неможливість підрахувати усіх осіб, які незаконно намагаються мігрувати до Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
загиблі Ливия
NEWS
Кравчук після операції на серці перебуває на апараті штучного дихання
Кравчук після операції на серці перебуває на апараті штучного дихання
DAILY
Олігарх №2. Як Віктор Пінчук будує відносини з владою за президента Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігарх №2. Як Віктор Пінчук будує відносини з владою за президента Зеленського