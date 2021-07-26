Біля Лівії перевернувся човен з мігрантами: понад 50 загиблих, серед них жінки та діти

Біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами, в результати чого загинули щонайменше 57 мігрантів, які прямували в Європу. Серед загиблих нараховується більше ніж 20 жінок та двоє дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами прессекретаря Міжнародної організації з міграції Сафи Мсехлі, внаслідок інциденту біля берегів Лівії, в районі міста Хомс загинули більше ніж 57 осіб. Як відзначають вцілілі, серед потонулих було щонайменше 20 жінок й двоє дітей.

Варто відзначити, що сьогодні, Лівія, попри свою нестабільну політичну ситуацію, й надалі залишається одним із тимчасових пунктів в маршруті для мігрантів з Африки, які прямують до країн ЄС.



Зокрема, кількість летальних випадків може бути й набагато більшою через неможливість підрахувати усіх осіб, які незаконно намагаються мігрувати до Європи.