У "ЛНР" відкрили пункт прийому документів для отримання паспортів РФ

"Заступник голови "Міністерства внутрішніх справ" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Михайло Параскєєв заявив, що в окупованому Луганську з понеділка запрацював пункт прийому документів для отримання російських паспортів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначено, що документи будуть централізовано відправляти в Російську Федерацію (Новошахтинськ), де рішення по них буде прийматися протягом 90 днів.

Параскєєв заявив, що фахівці "міграційної служби" також ведуть консультації для громадян, які не мають в наявності документів, необхідних для отримання російського паспорта. За його словами, на такі консультації за станом на 9 годину ранку 6 травня записалися близько 400 осіб; до цього ж часу документи на отримання російських паспортів прийняті у 10 заявників.

Нагадаємо, раніше новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що у нього є "ходи", щоб відповісти на ініціативу Росії видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як писало РБК-Україна раніше, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дає можливість жителям ОРДЛО отримати російське громадянство у спрощеному порядку, а 1 травня - про спрощення порядку отримання громадянства РФ і паспортів для переселенців з Криму і Донбасу.

Додамо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак запевнив, що Україна без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти.