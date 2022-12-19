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"Лыжный экспресс" возвращается. УЗ запустила поезд Киев - Славское на время праздников

Фото: УЗ запустила поезд Киев - Славское на время праздников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На период новогодних праздников "Укрзализныця" назначила поезд №745/746 Киев - Славское, который доставит пассажиров к горам и вернется в столицу к началу комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14:10 и прибывать в столицу в 22:07.

Поезд будет проходить через станции Святошино, Коростень, Дубно, Подзамче, Львов, Стрый и Сколе.

Билеты уже доступны для продажи в приложении "Укрзализныци", чат-боте и на сайте.

Напомним, УЗ запустила еще один поезд сообщением Киев - Кишинев.

Ранее Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией.

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