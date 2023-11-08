ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Украинские войска продолжали ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись. Сообщается, что ВСУ пересекли железную дорогу вблизи Андреевки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки, а также, что россияне не предпринимают наступательных действий на Лиманском направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска, вероятно, возобновят наступательные действия на Петропавловку с севера, попытаются выйти на трассу Н26 Купянск-Сватово из Первомайского (24 км восточнее Купянска) и попытаются прорвать украинскую оборону в Степной Новоселовцы в ближайшее время.

Машовец также сообщил, что части 15-го мотострелкового полка РФ наступали юго-западнее Первомайского и достигли неизвестного частичного успеха, а части 272-го мотострелкового полка пытались продвинуться в Стельмаховку.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 7 ноября продолжили наступательные действия под Бахмутом и, как сообщается, продвинулись.

6 ноября российский "военкор" заявил, что украинские войска пересекли железную дорогу вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута). Блогер из РФ заявил, что на Соледарском направлении к северу от Бахмута идут позиционные бои.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Хромового, Андреевки и Клещиевки. Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) действуют к северу от Бахмута.

6 и 7 ноября российские источники утверждали, что войска РФ незначительно продвинулись вдоль железнодорожного пути вблизи Степного (3 км северо-западнее Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждали, что силы РФ якобы продвинулись вдоль реки от Водяного в направлении Первомайского и что они вроде бы контролируют террикон к северу от Авдеевки, но украинская артиллерия мешает закрепить там свои позиции.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского.

Российский военный блоггер заявил, что войска РФ перешли к "ползучему наступлению" на Авдеевском направлении после того, как провели "тяжелое наступление" в первые дни атак, что свидетельствует о том, что темп российских наступательных операций в этом районе замедлился.

Другой российский блоггер утверждал, что войска испытывают нехватку комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Авдеевском направлении, что позволяет украинским силам установить контроль над воздухом в этом районе.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Марьинки и Красногоровки. Российский агрегатор новостей утверждает, что 6 ноября шли позиционные бои в Марьинке и встречные боевые действия на западных окрестностях Марьинки и Новомихайловки.

Украинские силы не проводили никаких заявленных или подтвержденных наступательных операций к западу или юго-западу от Донецка 7 ноября.

"Южная ось"

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). Российский военкор утверждал, что украинские силы также отражали российские штурмы возле Приютного.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачный штурм вблизи Красного (6 км к востоку от Гуляйполя).

Украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении. Российские блоггеры утверждали, что силы РФ якобы отразили украинские штурмы к западу от Роботиного и вблизи Вербового.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска закрепились в неопределенных лесных районах близ Вербового, и отсутствие российского контроля над воздухом в этом районе усложняет огонь российской артиллерии по этим позициям. Он заявил, что украинская разведгруппа подошла к западному Вербову и в этом районе продолжается столкновение с стрелковым оружием.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы возле Роботиного и северо-западнее Вербового. Российский медиа-агрегатор утверждал, что российские силы якобы контратаковали вблизи Копани 6 ноября, но не уточнили результат.

В Минобороны РФ заявили, что российское ПВО утром 7 ноября якобы перехватило 17 украинских беспилотников над Черным морем и оккупированным Крымом.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что Воздушно-космические силы России совершили два патрулирования Черного моря с 28 октября по 3 ноября штурмовиками МиГ-31.

Российские войска недавно перебросили минимум четыре штурмовика МиГ-31 на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму после того, как президент России Владимир Путин 18 октября объявил, что российские ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.