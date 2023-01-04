"Левобережья физически нет": как оккупанты сносят дома в Мариуполе (видео)

"Левобережья Мариуполя больше нет. Физически. От бул. Меотиды до пр. Победы оккупанты превращают город в декорации к Апокалипсису. Не останавливаясь.

Смотря на множество фото и видео из города, невозможно узнать не просто адрес, но иногда район города. Таким темпом уже на первое марта от обычного всем Мариуполя останется пустыня исторического и административных центров по всем районам города", - написал он под видео.

Напомним, также мы писали о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне продолжают сносить дома, имеющие историческое значение.

Ранее стало известно, что российские оккупанты полностью снесли здание драмтеатра в захваченном Мариуполе.

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