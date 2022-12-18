ua ru
Вс, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На левобережье Херсонской области еще много людей: они пытаются эвакуироваться

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 18 декабря 2022 20:21
На левобережье Херсонской области еще много людей: они пытаются эвакуироваться Иллюстративное фото: украинцы пытаются эвакуироваться из оккупированной части Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На временно оккупированной части Херсонской области остается много украинцев. Они пытаются эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Херсонской Городской военной администрации Галины Луговой в эфире телемарафона.

"Левобережье - это серая зона, которая постоянно простреливается войсками РФ. Люди рискуя своей жизнью, пытаются уехать, но это сложно. Там много людей. Многие из них под психологическим давлением оккупантов перебрались на левый берег на дачи. Также многие херсонцы жили там во время оккупации города", - рассказывает Луговая.

При этом она отметила, что ситуация в Херсоне остается сложной и напряженной, поскольку войска РФ используют для обстрелов города все имеющиеся виды вооружения.

"Обстреливают из артиллерии, "Градов", используют ракеты. Также работают снайперы с левого берега. Сегодня обстрелам подвергались микрорайоны Остров, Нефтегавань, центр города. А также Камышаны и Антоновка. Российские войска уничтожают частные дома, гибнут и травмируются мирные жители", - рассказала чиновница.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 18 декабря, российские войска обстреляли центр Херсона. В результате атаки врага пострадали три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Сколько нужно времени? В ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов
Сколько нужно времени? В ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах