На лівобережжі Херсонської області ще багато людей: вони намагаються евакуюватись

На тимчасово окупованій частині Херсонської області лишається багато українців. Вони намагаються евакуюватись на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової в ефірі телемарафону.

"Лівобережжя - це сіра зона, яка постійно прострілюється військами РФ. Люди ризикуючи своїм життям, намагаються виїхати, але це складно. Там багато людей. Багато хто з них під психологічним тиском окупантів перебралися на лівий берег на дачі. Також багато херсонців жили там під час окупації міста", - розповідає Лугова.

При цьому вона зазначила, що ситуація в Херсоні залишається складною та напруженою, оскільки війська РФ використовують для обстрілів міста всі види озброєння.

"Обстрілюють з артилерії, "Градів", використовують ракети. Також працюють снайпери з лівого берега. Сьогодні обстріляли мікрорайони Острів, Нефтегавань, центр міста. А також Камишани та Антонівка. Російські війська знищують приватні будинки, гинуть і травмуються мирні жителі", - розповіла чиновниця.