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На Левобережье Херсонской области есть определенные закрепления Сил обороны, - Гуменюк

Воскресенье 10 сентября 2023 19:56
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На Левобережье Херсонской области есть определенные закрепления Сил обороны, - Гуменюк Фото: руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Левобережье Херсонской области есть определенные закрепления Сил обороны. Однако сейчас необходима информационная тишина.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Да, есть позиции, есть определенные закрепления, но развитие событий требует все-таки информационной тишины. Как только мы сможем говорить о более безопасной ситуации для наших воинов, обязательно сообщим", - заявила она.

По ее словам, также опасность на Левобережье Херсонской области существует и для гражданского населения, которым прикрываются российские оккупанты.

Ситуация в Херсонской области

Ранее украинское командование сообщало, что Силы обороны активно готовят плацдарм на наступление на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий снабжения, командных пунктов и складов врага.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.

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Херсонская область Контрнаступление ВСУ Война России против Украины
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