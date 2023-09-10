На Левобережье Херсонской области есть определенные закрепления Сил обороны, - Гуменюк
На Левобережье Херсонской области есть определенные закрепления Сил обороны. Однако сейчас необходима информационная тишина.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Да, есть позиции, есть определенные закрепления, но развитие событий требует все-таки информационной тишины. Как только мы сможем говорить о более безопасной ситуации для наших воинов, обязательно сообщим", - заявила она.
По ее словам, также опасность на Левобережье Херсонской области существует и для гражданского населения, которым прикрываются российские оккупанты.
Ситуация в Херсонской области
Ранее украинское командование сообщало, что Силы обороны активно готовят плацдарм на наступление на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий снабжения, командных пунктов и складов врага.
Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.
Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.
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