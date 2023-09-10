ua en ru
Нд, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Лівобережжі Херсонської області є певні закріплення Сил оборони, - Гуменюк

Неділя 10 вересня 2023 19:56
UA EN RU
На Лівобережжі Херсонської області є певні закріплення Сил оборони, - Гуменюк Фото: керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Лівобережжі Херсонської області є певні закріплення Сил оборони. Однак наразі необхідна інформаційна тиша.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Так, є позиції, є певні закріплення, але розвиток подій потребує все-таки інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов'язково сповістимо", - заявила вона.

За її словами, також небезпека на Лівобережжі Херсонської області існує і для цивільного населення, яким прикриваються російські окупанти.

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що Сили оборони активно готують плацдарм на наступ на півдні України. Йдеться про знищення ліній постачання, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили за місцем зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено кілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Контрнаступ ЗСУ Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, - Буданов
Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, - Буданов
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає