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Зливи майже по всій Україні: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 10 вересня 2022 07:00
Зливи майже по всій Україні: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде із сильними дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода майже по всій Україні сьогодні, 10 вересня буде із сильними опадами. Зливи очікуються у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно, майже по всій країні, окрім східних та південно-східних областей, помірні, а у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях значні дощі.

Вітер південно-східних напрямків, швидкістю 7-12 м/с, а вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +4 +12 градусів, вдень +15 +17;
  • на заході вночі +10 +15, а вдень +16 +19 градусів;
  • у східних областях вночі +4 +6 градусів, вдень +16 +18;
  • на півдні країни вночі +12 +16, а вдень +20 +23 градуси;
  • у центральних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +15 +18.

Зливи майже по всій Україні: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в Києві та області хмарно, очікуються сильні дощі. Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень по області місцями шквали до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +13 +15.

Зливи майже по всій Україні: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні та попередили про негоду.

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