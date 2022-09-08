ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців очікують дощові вихідні, але не всюди: де саме чекати негоду

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 вересня 2022 17:45
Українців очікують дощові вихідні, але не всюди: де саме чекати негоду Фото: у вихідні в Україні очікуються дощі з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вихідні, 10-11 вересня, в Україні очікуються дощі по всій території України, тому парасольку з собою варто взяти обов’язково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота, 10 вересня

Українців очікують дощові вихідні, але не всюди: де саме чекати негоду

На всій території України очікуються дощі з грозами. Винятком стане східна частина. Зокрема сухо буде у Запорізькій, Полтавській, Луганській, Донецькій, Харківській областях.

Температура повітря, попри опади, не знижуватиметься. Вдень температура повітря варіюватиметься +16...+18, вночі +9...+13. Грози очікуються в Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях, Києві, Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі, Херсоні.

Неділя, 11 вересня

Українців очікують дощові вихідні, але не всюди: де саме чекати негоду

Аналогічна погода очікується і на другий вихідний. Крім раніше указаних областей, у яких дощ йшов раніше, до списку додадуться Запорізька, Полтавська, Харківська області. Температура повітря буде в тих же межах, що й на день раніше. На півдні, попри дощ із грозами, температура підніметься до +20…+23.

Як повідомлялося, до кінця вересня температура в Україні може піднятися на 20-25 градусів. Справжнього тепла очікувати не варто, але може прийти "бабине літо".

Нагадаємо, у ніч 2 вересня на півночі України вже спостерігалися перші заморозки на ґрунті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля