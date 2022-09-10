Ливни почти по всей Украине: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода почти по всей Украине сегодня, 10 сентября будет с сильными осадками. Ливни ожидаются в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня будет облачно, почти по всей стране, кроме восточных и юго-восточных областей, умеренные, а в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях значительные дожди.
Ветер юго-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с, а днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +4 +12 градусов, днем +15 +17;
- на западе ночью +10 +15, а днем +16 +19 градусов;
- в восточных областях ночью +4 +6 градусов, днем +16 +18;
- на юге страны ночью +12 +16, а днем +20 +23 градуса;
- в центральных областях ночью +9 +13 градусов, днем +15 +18.
Погода в Киеве
Сегодня в Киеве и области облачно, ожидаются сильные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем по области местами шквалы до 15-20 м/с.
Столбики термометров ночью покажут +9 +11 градусов, а днем +13 +15.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на эти выходные и предупредили о непогоде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.