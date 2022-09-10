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Ливни почти по всей Украине: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 07:00
Ливни почти по всей Украине: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет с сильными дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода почти по всей Украине сегодня, 10 сентября будет с сильными осадками. Ливни ожидаются в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будет облачно, почти по всей стране, кроме восточных и юго-восточных областей, умеренные, а в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях значительные дожди.

Ветер юго-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с, а днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +4 +12 градусов, днем +15 +17;
  • на западе ночью +10 +15, а днем +16 +19 градусов;
  • в восточных областях ночью +4 +6 градусов, днем +16 +18;
  • на юге страны ночью +12 +16, а днем +20 +23 градуса;
  • в центральных областях ночью +9 +13 градусов, днем +15 +18.

Ливни почти по всей Украине: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве и области облачно, ожидаются сильные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем по области местами шквалы до 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +9 +11 градусов, а днем +13 +15.

Ливни почти по всей Украине: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на эти выходные и предупредили о непогоде.

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