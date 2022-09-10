Ливни почти по всей Украине: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет с сильными дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода почти по всей Украине сегодня, 10 сентября будет с сильными осадками. Ливни ожидаются в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня будет облачно, почти по всей стране, кроме восточных и юго-восточных областей, умеренные, а в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях значительные дожди. Ветер юго-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с, а днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/сек. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +4 +12 градусов, днем +15 +17;

на западе ночью +10 +15, а днем +16 +19 градусов;

в восточных областях ночью +4 +6 градусов, днем +16 +18;

на юге страны ночью +12 +16, а днем +20 +23 градуса;

в центральных областях ночью +9 +13 градусов, днем +15 +18. Погода в Киеве Сегодня в Киеве и области облачно, ожидаются сильные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем по области местами шквалы до 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут +9 +11 градусов, а днем +13 +15.