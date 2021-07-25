Зливи повертаються в Україну: названо дату
Фото: в Україну повернуться грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну повертаються зливи вже завтра, 26 липня. Крім того, у східних областях України буде спека до +32.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
У понеділок у західних областях будуть дощі та грози. Температура повітря вдень там складе +27+29, а вночі +15+17.
У східних та південних областях температура повітря підніметься до +32.
З 28 липня дощі поширяться ще й на північ та частково центр країни.
Нагадаємо, в Україні значно поднялась температура повітря. Синоптики попередили про пожежну небезпеку.