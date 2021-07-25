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Пожежна небезпека: які області під загрозою

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Київ, Неділя 25 липня 2021 09:39
Пожежна небезпека: які області під загрозою Фото: в Україні попередили про пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні значно поднялась температура повітря. Синоптики попередили про пожежну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у східних, Волинській, Житомирській областях, 26 липня і у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Така погода буде мінімум до 26 липня.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні в найближчі вихідні порадує сонячною і сухою погодою. Однак синоптики попереджають про те, що місцями температура повітря почне знову різко підніматися і буде досить спекотно.

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