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Ливни возвращаются в Украину: названа дата

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Киев, Воскресенье 25 июля 2021 13:07
Ливни возвращаются в Украину: названа дата Фото: в Украину вернутся грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину возвращаются ливни уже завтра, 26 июля. Кроме того, в восточных областях Украины будет жара до +32.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В понедельник в западных областях будут дожди и грозы. Температура воздуха днем там составит +27+29, а ночью +15+17.

В восточных и южных областях температура воздуха поднимется до +32.

Ливни возвращаются в Украину: названа датаС 28 июля дожди распространятся еще и на север и частично центр страны.

Напомним, в Украине значительно поднялась температура воздуха. Синоптики предупредили о пожарной опасности.

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