Ливни возвращаются в Украину: названа дата
Фото: в Украину вернутся грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину возвращаются ливни уже завтра, 26 июля. Кроме того, в восточных областях Украины будет жара до +32.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
В понедельник в западных областях будут дожди и грозы. Температура воздуха днем там составит +27+29, а ночью +15+17.
В восточных и южных областях температура воздуха поднимется до +32.
С 28 июля дожди распространятся еще и на север и частично центр страны.
Напомним, в Украине значительно поднялась температура воздуха. Синоптики предупредили о пожарной опасности.