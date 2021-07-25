Ливни возвращаются в Украину: названа дата

В Украину возвращаются ливни уже завтра, 26 июля. Кроме того, в восточных областях Украины будет жара до +32.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

В понедельник в западных областях будут дожди и грозы. Температура воздуха днем там составит +27+29, а ночью +15+17.

В восточных и южных областях температура воздуха поднимется до +32.

С 28 июля дожди распространятся еще и на север и частично центр страны.