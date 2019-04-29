Лівійські війська відтіснили армію Хафтара в Тріполі

В передмістях Тріполі сили уряду Лівії змогли відтіснити армію Халіфа Хафтара в південних районах міста. Про це повідомляє Reuters.



У районі Айн-Зара на південь від лівійської столиці військовим вдалося відкинути сили Хафтара на 1,5 км з займаних ними позицій. Ситуація в інших частинах міста залишається нестабільною. В той же час не зафіксовано значних зрушень з боку тієї чи іншої сторони.

Раніше повідомлялося, що представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив, що в найближчі дні до Тріполі будуть перекинуті додаткові сили, які за допомогою артилерії доб'ються успіху на південних підступах до столиці.

РБК-Україна писало, що глава лівійського уряду національної єдності Фаїз Сарадж дав розпорядження військовій прокуратурі країни заарештувати 64 польових командирів Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара.

Нагадаємо, з 4 квітня триває наступ ЛНА на Тріполі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в результаті військових дій в районі Тріполі загинули 254 людини, 1228 отримали поранення, 32 тис. людей змушені були змінити місце проживання.