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Трамп підтримав наступ сил Хафтара на Тріполі, - Bloomberg

Новини » Політика    25.04.2019 - 03:15
Трамп підтримав наступ сил Хафтара на Тріполі, - Bloomberg
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Ці дані суперечать заяві Держсекратаря Помпео про позицію США щодо Лівії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спілкувався по телефону із командувачем Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршалом Халіфом Хафтаром і висловив підтримку його діям. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на агентство Bloomberg.

Зокрема, журналістам агентства стало відомо, що Трамп дав зрозуміти командувачу Хафтару, що Вашингтон підтримує наступ на Тріполі задля повалення уряу національної згоди Фаїза Сараджа. 

Встановлено, що телефонний дзвінок відбувся 15 квітня, хоча офіційно про нього стало відомо 19 квітня. Крім того, згодом розмова із Хафтаром відбулася у помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

Bloomberg підкреслює, що ці дані кардинально суперечать офіційній позиції США, яку висловив держсекретар Майк Помпео. Додамо, що він 7 квітня закликав підрозділи ЛНА негайно припинити наступ на Тріполі, оскільки, на думку США, у цьому конфлікті немає військового рішення.

Нагадаємо, представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив 23 квітня 2019, що у найближчі дні до Тріполі будуть перекинуті додаткові сили та артилерія.

Раніше в агентстві охорони здоров'я ООН повідомило, що в результаті відновлення бойових дій в Лівії з 5 квітня, коли Лівійська національна армія почала наступ на столицю Тріполі, в результаті бойових дій загинуло 220 осіб.

Фельдмаршал Хафтар 4 квітня оголосив про початок наступу на Тріполі, де розташований уряд національної згоди, а наступного дня його армія взяла під контроль аеропорт столиці, однак урядові війська його звільнили.

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