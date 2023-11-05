Россия планирует построить военную базу в Ливии. Это позволит ей шпионить за всем Евросоюзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Россия планирует построить военно-морскую базу в восточной части Ливии, которая позволит ей создать плацдарм на южной границе Европы и следить за всем Европейским союзом.

Согласно данным издания, Россия и командующий восточными войсками Ливии Халиф Хафтар обсуждают соглашение по вопросам обороны. Переговоры начались в сентябре этого года, когда Хафтар посетил Москву.

По данным источников, знакомым с переговорами Хафтара и Путина, Россия может получить право постоянной стоянки для своих военных кораблей в одном из ливийских портов, скорее всего, в Тобруке.

Бывший специальный посланник США в Ливии Джонатан Винер заявил, что администрация США воспринимает угрозу со стороны России всерьез. По его словам, база в Ливии даст России стратегическое преимущество и возможность шпионить за всем Европейским Союзом. В настоящее время у России есть только одна морскую базу в сирийском Тартусе.

Скрытое присутствие России в Ливии

Россия тайно присутствует в Ливии уже несколько лет. Вагнер прибыл в страну во время гражданской войны, последовавших за свержением Муаммара Каддафи при поддержке НАТО в 2011 году. Министерство обороны России взяло под контроль деятельность Вагнера после загадочной авиакатастрофы, в которой погибли лидер группы Евгений Пригожин и его главные помощники в августе.

Деятельность ЧВК Вагнера в Африке и на Ближнем Востоке позволила России быстро нарастить свои зарубежные военные активы. Россия также стремится к созданию военно-морской базы на Красном море в Судане, которая дала бы ей постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову. Однако гражданский конфликт в Судане может помешать реализации этих планов.

Ливия разделена на две враждующие администрации: одна в западной столице Триполи, а другая на востоке, во главе которой стоит Хафтар. Обе стороны выступают против внешней политики и других решений, принимаемых их соперниками.

79-летний Хафтар контролирует многие крупные нефтяные объекты в Ливии, которая является одним из крупнейших производителей нефти в Африке. По словам его сторонников, он ищет системы противовоздушной обороны для защиты от конкурирующих сил в Триполи, которые поддерживаются Турцией.

По их словам, Хафтар также хочет обучить пилотов своих ВВС и спецназ. Взамен Россия модернизирует несколько авиабаз, в настоящее время занятых ЧВК Вагнером, для размещения своих войск.