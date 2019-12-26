Лівія офіційно запросила у Туреччині військову підтримку

Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросив у Туреччини військову підтримку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, уряд Лівії офіційно запросив у Туреччини "повітряну, наземну та морську" військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

Нагадаємо, парламент Туреччини розгляне питання відправки військ до Лівії на початку січня наступного року. За словами президент Туреччини Реджепа Ердогана, законопроект про мандат уряду на відправку військ в Лівії стане першим питання зимової сесії турецького парламенту.

Раніше повідомлялося, що парламент Туреччини розробляє проект закону, який дозволить в майбутньому Анкарі направити своїх військовослужбовців в Лівії. Представник турецького президента зазначив, що може виникнути необхідність у такому законопроекті залежно від відбуваються там подій.

У листопаді турецький парламент ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану раніше з міжнародно визнаним урядом Лівії. Угода може відкрити шлях для військової допомоги з боку Анкари, незважаючи на ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.