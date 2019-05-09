ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Лівії в результаті боїв за Тріполі загинуло 443 людини

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 04:51
У Лівії в результаті боїв за Тріполі загинуло 443 людини
Фото: Тріполі (з відкритих джерел)

Кількість біженців внаслідок боїв сягнула 60 тисяч

У Лівії з початку наступу на столицю країни Тріполі сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара, за останніми даними, загинуло 443 людини, 2110 отримали поранення. Про це повідомили у представництві Всесвітньої організації охорони здоров'я у Лівії 8 травня, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter організації.

Крім того, за даними лівійського представництва ВООЗ, кількість біженців внаслідок боїв сягнула 60 тисяч осіб - наразі організація опікується медичною допомогою їм.

Також у середу речник генерального секретаря ООН Стефан Дужарич заявив, що організація стурбована повідомленнями про авіаудари напередодні по табору мігрантів у Таджурі, розташованому на сході від Триполі, та збільшенням кількості випадків незаконних арештів та викрадень чиновників, активістів та журналістів.

Нагадаємо, 5 травня командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерал Халіфа Хафтар закликав лояльні йому війська активізувати бої за Тріполі, назвавши прийдешній Рамадан місяцем священної війни. Генерал заявив, що "Лівійська національна армія" повинна переслідувати і знищити сили противника.

Сили Хафтара збили військовий літак до Лівії У Лівії атакували найбільше родовище нафти
Новини України ВООЗЛивиявойна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся