Лівія видала Єгипту самого розшукуваного злочинця

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Терориста Хішам аль-Ашмави затримала Лівійська національна армія в 2018 році

В Єгипет доставили одного з найбільш розшукуваних злочинців країні Хішам аль-Ашмави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сихьхуа".

Як повідомляється, злочинця затримала Лівійська національна армія (ЛНА) і передала єгипетської розвідки. Государтвенный телеканал Єгипту показав, як військовослужбовці країни вели до борту літака аль-Ашмави, якого заарештували в 2018 році на сході Лівії.

Ще одного злочинця, якого також заарештувала Лівійська армія, передали уряду Єгипту.

Хішам аль-Ашмави вважається одним з найнебезпечніших терористів, причетних до безлічі нападів в Єгипті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті перестрілки біля виборчої дільниці на півдні Каїра одна людина загинула і двоє отримали поранення. Члени двох ворогуючих між собою племінних кланів вирішили з'ясувати стосунки за допомогою зброї. Наведенням порядку зайнялися армія і поліція.

Крім того, в Єгипті під час спецоперації силовиками було вбито 40 передбачуваних бойовиків-терористів. Правоохоронці провели рейди на три схованки "терористів" - у місті Гіза, а також на Синайському півострові. Крім фізичного усунення бойовиків, із їх схованок було вилучено велику кількість зброї та вибухівки.