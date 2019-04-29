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У Лівії атакували найбільше родовище нафти


В результаті нападу ніхто не постраждав

У Лівії група невідомих бойовиків організувала збройний напад на центральну станцію найбільшого нафтового родовища Аш-Шарара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, цей район родовища на півдні Лівії перейшов під контроль прихильників маршала Халіфи Хафтара в лютому 2019 року.

За попередніми даними, в результаті нападу постраждалих немає, інфраструктурі не завдано шкоди.

Наголошується, що це перше збройне напад на зазначене нафтове родовище.

Раніше РБК-Україна писало, що в передмістях Тріполі сили уряду Лівії змогли відтіснити війська Халіфа Хафтара в південних районах міста.

Нагадаємо, представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив, що в найближчі дні до Тріполі будуть перекинуті додаткові сили, які за допомогою артилерії доб'ються успіху на південних підступах до столиці.

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