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"Атлетіко" вибив "Ліверпуль" з Ліги чемпіонів

Новини » Спорт     12.03.2020 - 00:33
"Атлетіко" вибив "Ліверпуль" з Ліги чемпіонів
Фото: "Атлетіко" - "Ліверпуль" (twitter.com/lfc)

Чинний переможець турніру склав свої повноваження

Мадридський "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Енфілді" завершився з рахунком 3:2.

В основний час матчу був забитий лише один м'яч. "Ліверпуль" вийшов вперед в кінцівці першого тайму зусиллями Жоржина Війнальдума. Подвоїв перевагу "мерсисайдців" Роберто Фірміно на 94 хвилині.

За три хвилини Марко Льоренте скоротив відставання в рахунку, а під кінець першого екстратайму зрівняв рахунок, оформивши дубль. Фінальну крапку на 120 хвилині в матчі поставив Альваро Мората.

У першій грі в Мадриді підопічні Юргена Клоппа зазнали мінімальної поразки від "матрацників". Таким чином, рахунок за сумою двох ігор 4:2 на користь підопічних Дієго Сімеоне, а чинний володар Кубка чемпіонів завершив участь в турнірі.

У паралельній грі "Парі Сен-Жермен" обіграв дортмундську "Боруссію" з рахунком 2:0 і вперше за 4 роки пробився до чвертьфіналу турніру. Матч на "Парк де Пренс" пройшов без глядачів через коронавірус.

Напередодні "РБ Лейпциг" і "Аталанта" вперше вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Бергамаскі обіграли "Валенсію", а німецький клуб розгромив "Тоттенхем" - фіналіста минулорічного розіграшу турніру.

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