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Каріус залишиться основним воротарем "Ліверпуля" попри провал у фіналі ЛЧ

НовиниФінал Ліги чемпіонів    05.07.2018 - 11:40
Фото: Лоріс Каріус - зліва (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: Лоріс Каріус - зліва (twitter.com/ChampionsLeague)

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп все ще довіряє голкіперові

Німецький воротар Лоріс Каріус збереже місце в стартовому складі англійського "Ліверпуля" в наступному сезоні. Про це повідомляє газета Mirror.

Іспанська "Реал" у фіналі Ліги чемпіонів, який відбувся 26 травня в Києві, здобув перемогу над "Ліверпулем" з рахунком 3:1. Каріус допустив дві помилки, які призвели до першого і третього голів у ворота англійців.

Видання зазначає, що головний тренер "червоних" Юрген Клопп не має наміру "впадати в паніку" через невиразного виступу 25-річного німецького голкіпера. Крім того, за інформацією видання, клуб не буде намагатися придбати нового воротаря.

Раніше "Ліверпуль" стежив за воротарями "Роми" Алісон і "Атлетіко" Яном Хмарою, але вартість цих футболістів не влаштувала представників АПЛ.

Каріус виступає за "Ліверпуль" з 2016 року, до цього він грав за німецький "Майнц". У минулому сезоні він провів за англійський клуб 33 матчі у всіх турнірах, пропустивши 31 гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голкіпер "Ліверпуля" догравав фінальний матч Ліги чемпіонів-2017/18 зі струсом мозку

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Теги публікації: Ливерпуль, Фінал Ліги чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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