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"Ліверпуль" оформив перший зимовий трансфер

Новини » Спорт     19.12.2019 - 11:33
"Ліверпуль" оформив перший зимовий трансфер
Фото: Такуми Мінаміно (twitter.com/lfc)

Клуб купив конкурента на позицію Салаху

Англійський футбольний клуб "Ліверпуль" оголосив про перехід японського нападника Такуми Мінаміно з "Ред Булл Зальцбург". Про це інформує офіційний сайт "мерсисайдців".

Футболіст зможе виступати за свій новий клуб з 1 січня, коли відкриється зимове трансферне вікно. Подробиці угоди з форвардом не уточнюються. Відомо лише, що за свою нову команду Такуми виступатиме під 18 номером.

За повідомленнями ЗМІ, гравець збірної Японії обійшовся в 8,5 млн євро, а контракт розрахований на 4,5 роки.

Цікаво, що на груповому етапі нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" і "Зальцбург" виступали в одному квартеті. Обидва матчі виграла команда Юргена Клоппа (4: 3 вдома і 2: 0 на виїзді).

У нинішньому сезоні японець взяв участь в 14 матчах чемпіонату Австрії, в яких став автором 5 забитих м'ячів. Також на його рахунку 2 голи і 3 результативні передачі в 6 матчах Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, минулого тижня "Ліверпуль" продовжив контракт з головним тренером команди Юргеном Клоппом до 2024 року.

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