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"Ліверпуль" встановив клубний рекорд за кількістю ігор без поразок

Новини » Спорт     05.12.2019 - 10:25
"Ліверпуль" встановив клубний рекорд за кількістю ігор без поразок

Команда Юргена Клоппа не програє в 32 матчах АПЛ поспіль

"Ліверпуль" оновив клубний рекорд за кількістю ігор без поразок в матчах англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Про це в Twitter повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні "червоні" з великим рахунком обіграли "Евертон" в матчі 15 туру чемпіонату Англії (5: 2). Дивока орігамі оформив дубль, а також по голу забили Садіо Мане, Джердан Шачирі і Джорджина Вайналдум. У "ірисок" забитими м'ячами відзначилися Рішарлісон і Майкл Кін.

Таким чином команда тренера Юргена Клоппа провела свій 32 матч поспіль у вищому англійському дивізіоні без поразок - 27 перемог і 5 нічиїх. Востаннє "червоні" програвали в АПЛ у січні, поступившись "Манчестер Сіті" з рахунком 1:2.

З травня 1987 року по березень 1988 "Ліверпуль" виграв 23 матчі і 8 разів зіграв внічию.

Нагадаємо, "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" рік утримували лідерство в чемпіонаті Англії.

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