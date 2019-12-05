"Ліверпуль" встановив клубний рекорд за кількістю ігор без поразок

Команда Юргена Клоппа не програє в 32 матчах АПЛ поспіль

"Ліверпуль" оновив клубний рекорд за кількістю ігор без поразок в матчах англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Про це в Twitter повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні "червоні" з великим рахунком обіграли "Евертон" в матчі 15 туру чемпіонату Англії (5: 2). Дивока орігамі оформив дубль, а також по голу забили Садіо Мане, Джердан Шачирі і Джорджина Вайналдум. У "ірисок" забитими м'ячами відзначилися Рішарлісон і Майкл Кін.

Таким чином команда тренера Юргена Клоппа провела свій 32 матч поспіль у вищому англійському дивізіоні без поразок - 27 перемог і 5 нічиїх. Востаннє "червоні" програвали в АПЛ у січні, поступившись "Манчестер Сіті" з рахунком 1:2.

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New club record - our longest ever unbeaten run in the top-flight (32 games) pic.twitter.com/YSdqQuRFVV — Liverpool FC (@LFC) December 4, 2019

З травня 1987 року по березень 1988 "Ліверпуль" виграв 23 матчі і 8 разів зіграв внічию.

Нагадаємо, "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" рік утримували лідерство в чемпіонаті Англії.