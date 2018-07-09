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"Ліверпуль" хоче придбати Виду після чемпіонату світу-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    09.07.2018 - 17:34
Фото: Домагой Віда (hns-cff.hr)
Фото: Домагой Віда (hns-cff.hr)

Клопп бачить Домагоя в центрі захисту разом з Деяном Ловреном

"Ліверпуль" зацікавився гравцем збірної Хорватії Бешикташа Домагоєм Відою, який добре себе показує в матчах збірної на чемпіонаті світу-2018. Про це повідомляє Mirror.

Англійський клуб готовий віддати за гравця 12 млн фунтів (близько 14 млн євро). Головний тренер ліверпульців Юрген Клопп бачить Віду в центрі захисту разом з його співвітчизником Деяном Ловреном.

Однак за інформацією турецьких ЗМІ, "Бешикташ" не віддасть 29-річного захисника менше, ніж за 20 мільйонів, а після його успішних виступів на ЧС-2018 і зовсім може підняти ціну.

Зазначимо, що в турецький клуб Домагой перебрався в січні цього року після п'яти років в київському "Динамо".

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над Росією навколо Види розгорівся скандал.

Каріус залишиться основним воротарем "Ліверпуля" попри провал у фіналі ЛЧ Салах став найбільш високооплачуваним гравцем "Ліверпуля"
Теги публікації: Ливерпуль, трансферы, Бешикташ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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