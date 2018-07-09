"Ливерпуль" хочет приобрести Виду после чемпионата мира-2018

Клопп видит Домагоя в центре защиты вместе с Деяном Ловреном

"Ливерпуль" заинтересовался игроком сборной Хорватии Бешикташа Домагоем Видой, который хорошо себя показывает в матчах сборной на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает Mirror.

Английский клуб готов отдать за игрока 12 млн фунтов (около 14 млн евро). Главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп видит Виду в центре защиты вместе с его соотечественником Деяном Ловреном.

Однако по информации турецких СМИ, "Бешикташ" не отдаст 29-летнего защитника меньше, чем за 20 миллионов, а после его успешных выступлений на ЧМ-2018 и вовсе может поднять цену.

Отметим, что в турецкий клуб Домагой перебрался в январе этого года после пяти лет в киевском "Динамо".

Напомним, после победы сборной Хорватии над Россией вокруг Виды разгорелся скандал.