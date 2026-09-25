Live Avatar от Google: ИИ получил мимику, лицо и черты человека

Лицо для корпоративных агентов

Разработчики Google DeepMind Шуо-Ин Чанг и Си Джей Чжэн отмечают, что естественное общение является мультимодальным, ведь человек одновременно слушает, смотрит и использует мимику.

Функция Live Avatar призвана переносить эти механики в корпоративную среду.

Среди основных возможностей новой системы выделяют

Готовые и кастомные персонажи: компании могут выбирать виртуальных агентов из библиотеки или создавать собственных аватаров при соответствующих разрешениях.

Масштабная языковая поддержка: аватары способны вести диалог на 97 языках и параллельно фоново обращаться к внешним инструментам и базам данных.

Сценарии использования: разработчики позиционируют инструмент как решение для автоматизации сервисов – например, для регистрации гостей в гостиницах или первичной поддержки клиентов.

Опасна иллюзия человечности?

Релиз состоялся на фоне длительного беспокойства по поводу "антропоморфизации" ИИ - придание программному обеспечению человеческих черт, тона и визуального сходства.

Еще в 2021 году более 20 ученых DeepMind в исследованиях предостерегали: человеческое подобие ИИ заставляет пользователей ошибочно приписывать алгоритмам реальную эмпатию, рациональное мышление и последовательность, вызывая неоправданное доверие.

Риски уже перешли в судебную плоскость. Так, в августе 2025 года родители погибшего подростка Адама Рейна подали иск против OpenAI, обвинив ChatGPT в содействии суициду их сына из-за откалиброванной "искусственной эмпатии".

Исследователи Google Research также отмечали, что естественный тон ИИ часто маскирует ошибки и формирует ложное чувство надежности системы.

Позиция разработчиков по безопасности

Несмотря на оговорки специалистов по этике, Google Gemini Enterprise сразу переходит к развертыванию технологии. Представители компании убеждают, что создали персонажей с соблюдением строгих стандартов безопасности.

По словам разработчиков, система содержит четкие ограничения для защиты идентичности и сохранения прозрачности - пользователь всегда будет понимать, что перед ним находится контент, сгенерированный ИИ.