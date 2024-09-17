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Сотни боевиков "Хезболлы" получили ранения из-за массового взрыва пейджеров, - СМИ

Вторник 17 сентября 2024 17:43
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Сотни боевиков "Хезболлы" получили ранения из-за массового взрыва пейджеров, - СМИ Иллюстративное фото: боевики "Хезболлы" массово пострадали в результате взрывов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Ливане сегодня, 17 сентября, у боевиков “Хезболлы” массово взорвались пейджеры, которые они используют для связи. Известно о большом количестве раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.

По информации источника Reuters, сотни боевиков "Хезболлы" получили ранения в результате инцидента. Взрывы раздавались, как в столице Ливана, Бейруте, так и в южной части страны. При этом они продолжали звучать даже спустя полчаса после первых детонаций.

На этом фоне Центр кризисных операций Ливана попросил всех медицинских работников направиться в свои больницы, чтобы помочь справиться с огромным количеством раненых, которых направляют для оказания неотложной помощи.

В то же время, как пишет The Times of Israel, ливанские СМИ сообщают, что причиной взрывов стал взлом портативных пейджеров боевиков "Хезболлы", который якобы организовал Израиль.

Также журналисты в Ливане утверждают, что всего в результате инцидента более тысячи раненых. По меньшей мере пять пострадавших - в тяжелом состоянии. О погибших информации пока нет.

Среди раненых, по неподтвержденной информации, может быть посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Официальные лица Израиля пока никак не комментируют инцидент.

Обновлено 18:43

И. о. министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд рассказал, что восемь человек погибли и еще около 2 800 получили ранения из-за взрывов пейджеров у боевиков "Хезболлы".

"Хезболла" заявила, что среди погибших есть два члена группировки.

Что предшествовало

Напомним, между Израилем и "Хезболлой" продолжается конфликт. Боевики группировки, которая базируется в Ливане, неоднократно атаковали Израиль после начала его операции против ХАМАС.

В частности, 25 августа стало известно, что террористы запустили сотни ракет и дронов по Израилю. Таким образом группировка ответила на убийство Фуада Шукра - старшего командира группировки в Бейруте.

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Израиль Ливан Хезболла Взрывы
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