У Лівану немає коштів на відновлення після вибуху в Бейруті

У Лівану немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті. Країна буде співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив міністр економіки і торгівлі країни Рауль Нехме, повідомляє Aljazeera.

Влада просить допомоги у міжнародного співтовариства.

"Завданий вибухом збиток оцінюється в мільярди доларів. Нам потрібен час для оцінки всієї завданої шкоди", - заявив Нехме.

Нагадаємо, через вибух в Бейруті без житла залишилися понад 300 тисяч жителів; місцева влада працює над тим, щоб надати постраждалим житло, їжу і воду.

Раніше повідомлялося, що Україна готова надати всю необхідну допомогу Лівану, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль; рятувальники готові вилетіти до Бейрута в будь-який час.

За попередніми даними, вибух у порту Бейрута стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.