Ливан станет следующей Газой? Гутерриш предупредил о катастрофе на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля и призвал стороны остановить эскалацию. Он подчеркнул, что Ливан не может превратиться в "следующую Газу", и осудил удары как со стороны Израиля, так и со стороны "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам Гутерреша, нынешнее обострение на Ближнем Востоке уже превзошло самые пессимистические прогнозы. Он подчеркнул, что мир оказался перед угрозой:
более широкой войны с привлечением новых игроков;
массовых страданий гражданского населения;
глубокого глобального экономического шока.
"Это зашло слишком далеко", - заявил генсек ООН, обращаясь к журналистам.
Отдельное внимание Гутерреш уделил ситуации на южной границе Ливана. Он призвал группировку "Хезболла" прекратить ракетные обстрелы территории Израиля, а израильские войска - остановить военные операции в Ливане. По его словам, именно гражданские жители несут наибольшие потери от этого противостояния.
"Модель Газы не должна повториться в Ливане", - подчеркнул он, добавив, что международное право должно оставаться незыблемым даже во время войны.
В последние недели обстрелы между израильской армией и подразделениями "Хезболлы" существенно активизировались. Стороны регулярно наносят удары по приграничным районам, что вызывает опасения относительно полномасштабного открытия "второго фронта". Международные посредники, в частности США и Франция, пытаются достичь дипломатического урегулирования, но пока стороны не демонстрируют готовности к компромиссу.
Напомним, 11 марта "Хезболла" вместе с Ираном нанесла скоординированный удар по Израилю - с территории Ливана выпустили более 200 ракет, еще десятки - со стороны Ирана. После этого Израиль изменил подход к боевым действиям на севере, развернул три дивизии на границе и анонсировал крупнейшую наземную операцию за 20 лет. Впоследствии численность войск увеличили вдвое, армия начала зачистку приграничных сел.
По данным ООН, с начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля погибли тысячи людей в нескольких странах региона. Больше всего жертв - в Иране (более 1200 человек), пострадали также Ливан, Ирак и страны Персидского залива.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не обязана помогать Украине, сравнив ее с Ливаном, который "привык к бомбардировкам". Европейские чиновники опасаются, что перегрузка систем ПВО из-за войны на Ближнем Востоке может осложнить защиту Украины от российских атак.