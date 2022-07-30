Ліван затримав сирійське судно з краденим зерном з України
Ліванська прокуратура затримала на 72 години сирійське судно "Лаодікея", яке перевозило крадене зерно з України
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Видання з посиланням на місцеві ЗМІ пише, що накладено арешт на судно в порту Тріполі, розслідування проведуть спецслужби. У той же час посольство Росії в Лівані повідомило, що не має інформації про судно, але назвало українські звинувачення "хибними і безпідставними".
Також повідомляється, що суд в Україні видав ордер на арешт корабля.
Нагадаємо, раніше українське посольство повідомило, що до морського порту Тріполі зайшло сирійське судно з краденим зерном. Відомо, що воно завантажувалося в порту окупованої Феодосії.
Передбачається, що на цьому судні перевозили 5 000 тонн пшениці і 5 000 тонн ячменю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.