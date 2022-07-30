Ліван затримав сирійське судно з краденим зерном з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Видання з посиланням на місцеві ЗМІ пише, що накладено арешт на судно в порту Тріполі, розслідування проведуть спецслужби. У той же час посольство Росії в Лівані повідомило, що не має інформації про судно, але назвало українські звинувачення "хибними і безпідставними".

Також повідомляється, що суд в Україні видав ордер на арешт корабля.