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Ліван затримав сирійське судно з краденим зерном з України

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Триполі, Субота 30 липня 2022 17:39
Ліван затримав сирійське судно з краденим зерном з України Фото: судно "Лаодікея" затримали в Лівані (vesselfinder.com)
Автор: Артем Горовенко

Ліванська прокуратура затримала на 72 години сирійське судно "Лаодікея", яке перевозило крадене зерно з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Видання з посиланням на місцеві ЗМІ пише, що накладено арешт на судно в порту Тріполі, розслідування проведуть спецслужби. У той же час посольство Росії в Лівані повідомило, що не має інформації про судно, але назвало українські звинувачення "хибними і безпідставними".

Також повідомляється, що суд в Україні видав ордер на арешт корабля.

Нагадаємо, раніше українське посольство повідомило, що до морського порту Тріполі зайшло сирійське судно з краденим зерном. Відомо, що воно завантажувалося в порту окупованої Феодосії.

Передбачається, що на цьому судні перевозили 5 000 тонн пшениці і 5 000 тонн ячменю.

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