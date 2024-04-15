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Литвиненко: помощь Украине - не благотворительность, потом придется платить жизнями

Понедельник 15 апреля 2024 15:05
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Литвиненко: помощь Украине - не благотворительность, потом придется платить жизнями Фото: Александр Литвиненко, секретарь Совета национальной безопасности Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Режим Путина еще не завершил свою эволюцию. Если Запад не остановит это, то в будущем придется заплатить жизнями.

Об этом заявил новый глава внешнего Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Economist.

"Очень важно понимать, что путинизм еще не завершил свою эволюцию. Может стать еще хуже. Если Запад не остановит это, то впоследствии он заплатит больше, причем собственными жизнями. Помощь Украине - это не благотворительность", - заявил Литвиненко.

Помощь Украине

Еще в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил, что передача десяти американских систем ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией. В целом наша страна нуждается в 25 единицах Patriot для защиты городов от постоянных российских обстрелов. Наше Министерство иностранных дел обнаружили сто свободных систем по миру, которые можно передать ВСУ, но сейчас страна сосредотачивается только на семи.

В том же числе Украина также нуждается и в поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки (США). Сейчас вопрос выделения новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с прошлой осени. Несмотря на то, что Сенат уже одобрил документ, Палата представителей до сих пор не выносила его на голосование. Как отметил глава разведывательного комитета Палаты представителей Майк Тернер законопроект будет рассмотрен уже на этой неделе.

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