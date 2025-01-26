В Литве сделали заявление после очередного обрыва кабеля в Балтийском море

В Балтийском море произошло еще одно повреждение подводного кабеля между Латвией и Швецией. Литва заявила о необходимости немедленного пересмотра правил судоходства и борьбы с теневыми флотами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.
"Сегодня в Балтийском море был зафиксирован еще один случай повреждения подводного кабеля, на этот раз между Латвией и Швецией. Литва очень серьезно относится к таким сообщениям", - подчеркнул министр.
Будрис заявил, что слишком много аварий произошло за такой короткий промежуток времени, чтобы продолжать верить в теорию несчастных случаев.
"Правила судоходства в Балтийском море нуждаются в пересмотре, особенно когда речь идет об использовании якорей. Теневой флот - это не только проблема обхода санкций. Это более серьезный вопрос, который ставит под угрозу нашу окружающую среду и критически важную инфраструктуру", - подчеркнул министр.
Он также заявил, что с нетерпением ждет содержательные дискуссии, которые должны состояться завтра в Брюсселе.
"Эта ситуация требует быстрых решений", - подчеркнул Будрис.
Напомним, что утром в воскресенье, 26 января, в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель "Латвийского государственного радиотелевизионного центра" (LVRTC).
В ноябре прошлого года в Балтийском море также было зафиксировано повреждение подводных кабелей.
В этих действиях было предположение участия России, однако неделю назад стало известно, что по мнению разведок США и Европы, повреждения подводных кабелей были результатом морских аварий, а не российских диверсий.
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