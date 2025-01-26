В Литве сделали заявление после очередного обрыва кабеля в Балтийском море

"Сегодня в Балтийском море был зафиксирован еще один случай повреждения подводного кабеля, на этот раз между Латвией и Швецией. Литва очень серьезно относится к таким сообщениям", - подчеркнул министр.

Будрис заявил, что слишком много аварий произошло за такой короткий промежуток времени, чтобы продолжать верить в теорию несчастных случаев.

"Правила судоходства в Балтийском море нуждаются в пересмотре, особенно когда речь идет об использовании якорей. Теневой флот - это не только проблема обхода санкций. Это более серьезный вопрос, который ставит под угрозу нашу окружающую среду и критически важную инфраструктуру", - подчеркнул министр.

Он также заявил, что с нетерпением ждет содержательные дискуссии, которые должны состояться завтра в Брюсселе.

"Эта ситуация требует быстрых решений", - подчеркнул Будрис.