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В Литве заявили, что закрытие границы с Беларусью теряет актуальность после смерти Пригожина

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Литве считают, что закрытие границы с Беларусью теряет свою актуальность после смерти лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Наемники не предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы.

"После смерти Пригожина мы видим, что в рядах группировки "Вагнер" наблюдается некое замешательство. И сегодня у меня нет никакой конкретной информации о том, что члены группировки "Вагнер" находятся у нашей границы и пытаются дестабилизировать приграничную ситуацию", - сказал он.

Науседа добавил, что польская сторона также вряд ли может что-то сказать по поводу усложняющейся ситуации на их границе.

Он считает, что решение о полном закрытии границы с Беларусью должно быть принято только в случае усугубления ситуации на границе.

"Мы должны понимать, что наши действия должны быть адекватны ситуации. Если ситуация усложняется, мы действуем одним образом, если ситуация остается такой же, как сейчас, или даже стабилизируется, мы должны действовать иначе. Никто не хочет закрывать границы только ради спортивного интереса", - сказал он.

Закрытие границы с Беларусью

С 18 августа Литва решила временно закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью. Позже там заявили о намерении закрыть еще два пункта пропуска.

Кроме того, на одном из литовских КПП, который сейчас закрыт, появились первые оборонительные укрепления против возможного вторжения со стороны Беларуси.

Напомним, что после неудачного бунта Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. В Польше и Литве считали, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

При этом 23 августа Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

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