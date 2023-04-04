Литва запретила россиянам покупать недвижимость

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Парламент Литвы во вторник, 4 апреля, принял закон, запрещающий россиянам покупать недвижимость. Запрет будет действовать до 2024 года и не будет распространяться на россиян, которым предоставлено право на жительство в стране.

Также парламент запретил выдавать новые визы для граждан России и Беларуси.

Кроме того, россияне и белорусы, имеющие визы, будут подлежать "индивидуальным расширенным проверкам" на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности Литвы.

Напомним, в Литве призвали ввести против России новые санкции из-за намерений перебросить ядерное оружие в Беларусь.

Также в правительстве Литвы пообещали арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он решит приехать в страну.

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