Остался только один. Литва закрыла пограничный переход для поездов Беларуси, - СМИ

Власти Литвы решили закрыть пограничный переход Стасилас - Бенякони для белорусских поездов с 16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белсат ".

Как утверждает белорусский телеканал, эту информацию подтверждают сотрудники литовской таможни. Соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.

При этом, по неофициальной информации, такое решение было принято из-за отсутствия рентгеновских систем, которые помогают находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).

Стоит заметить, что таким образом между Литвой и Беларусью будет работать только один железнодорожный переход Гудогай - Кяна.