Остался только один. Литва закрыла пограничный переход для поездов Беларуси, - СМИ
Власти Литвы решили закрыть пограничный переход Стасилас - Бенякони для белорусских поездов с 16 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".
Как утверждает белорусский телеканал, эту информацию подтверждают сотрудники литовской таможни. Соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.
При этом, по неофициальной информации, такое решение было принято из-за отсутствия рентгеновских систем, которые помогают находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).
Стоит заметить, что таким образом между Литвой и Беларусью будет работать только один железнодорожный переход Гудогай - Кяна.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Литвы расторгло подписанное 16 лет назад соглашение с Беларусью о принципах трансграничного сотрудничества.
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