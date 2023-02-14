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Остался только один. Литва закрыла пограничный переход для поездов Беларуси, - СМИ

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Вильнюс, Вторник 14 февраля 2023 23:15
Остался только один. Литва закрыла пограничный переход для поездов Беларуси, - СМИ Фото: Литва закрыла пограничный переход для поездов Беларуси (rw.by)
Автор: Иван Носальский

Власти Литвы решили закрыть пограничный переход Стасилас - Бенякони для белорусских поездов с 16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

Как утверждает белорусский телеканал, эту информацию подтверждают сотрудники литовской таможни. Соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.

При этом, по неофициальной информации, такое решение было принято из-за отсутствия рентгеновских систем, которые помогают находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).

Стоит заметить, что таким образом между Литвой и Беларусью будет работать только один железнодорожный переход Гудогай - Кяна.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Литвы расторгло подписанное 16 лет назад соглашение с Беларусью о принципах трансграничного сотрудничества.

Также мы писали, что в Литве заявили о необходимости одинаково оценивать россиян и белорусов с точки зрения возможной угрозы национальной безопасности.

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