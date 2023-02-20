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Президент Литвы призвал Запад пересечь "красные линии" по военной помощи Украины

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Понедельник 20 февраля 2023 18:36
Президент Литвы призвал Запад пересечь "красные линии" по военной помощи Украины Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Литве призывают западных партнеров пересечь "красные линии" для предоставления необходимой Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в интервью CNN.

"Очень важно, чтобы мы пересекли эти "красные линии", которые есть в наших головах и не существуют на самом деле", - сказал он.

Науседа отметил, что возможно иногда Россия сама пытается установить эти "красные линии" вместо Запада.

"Мое послание: не тратьте время. Будьте решительны, едины и принимайте решение как можно скорее", - сказал Науседа.

По его словам, визит президента США Джо Байдена в Киев демонстрирует, что Украину не бросили. Он посылает очень сильный сигнал о единстве среди союзников нашего государства.

На вопрос о том, какой месседж он передаст Байдену во время предстоящей их встречи в Варшаве, Науседа сказал, что обсудит с президентом США безопасность Литвы и "особенно безопасность восточного фланга".

Науседа добавил, что страны Балтии подвергаются "прямым угрозам" со стороны России и Беларуси: "Это причина, почему мы ожидаем положительных сигналов относительно нашей безопасности".

Ожидается, что Байден встретится с лидерами "Бухарестской девятки", группы восточных союзников НАТО - Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний визит Джо Байдена в Киев самым важным за всю историю двусторонних отношений государств.

РБК-Украина собрало все подробности визита американского лидера в Украину.

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