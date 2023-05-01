В Литве запретили пропаганду тоталитаризма
В Литве 1 мая вступил в силу закон, предусматривающий запрет пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Закон о десоветизации публичного пространства, принятый сеймом Литвы, запрещает чествование или изображение лиц, символики или информации, пропагандирующих тоталитарные и авторитарные режимы и их идеологии.
Также литовский центр исследований геноцида и сопротивления будет оценивать на предмет пропаганды тоталитарных или авторитарных режимов публичные объекты, такие как советские памятники.
Следует отметить, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину многие муниципалитеты в Литве выступили с инициативой демонтировать статуи, памятники и другие символы советских солдат.
Ранее мы писали, Литва передала Украине шесть внедорожников Land Rover и сухпайки для военных.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Литвы призвали страны, желающие "примирить" Украину и Россию обращаться к Путину, а не Зеленскому.
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