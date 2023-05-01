В Литве запретили пропаганду тоталитаризма

В Литве 1 мая вступил в силу закон, предусматривающий запрет пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Закон о десоветизации публичного пространства, принятый сеймом Литвы, запрещает чествование или изображение лиц, символики или информации, пропагандирующих тоталитарные и авторитарные режимы и их идеологии.

Также литовский центр исследований геноцида и сопротивления будет оценивать на предмет пропаганды тоталитарных или авторитарных режимов публичные объекты, такие как советские памятники.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину многие муниципалитеты в Литве выступили с инициативой демонтировать статуи, памятники и другие символы советских солдат.