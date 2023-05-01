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В Литве запретили пропаганду тоталитаризма

Новина українською →
Литва, Понедельник 01 мая 2023 23:59
В Литве запретили пропаганду тоталитаризма Фото: в Литве вступил в силу закон о запрете пропаганды тоталитаризма (wikipedia)
Автор: Максим Шушко

В Литве 1 мая вступил в силу закон, предусматривающий запрет пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Закон о десоветизации публичного пространства, принятый сеймом Литвы, запрещает чествование или изображение лиц, символики или информации, пропагандирующих тоталитарные и авторитарные режимы и их идеологии.

Также литовский центр исследований геноцида и сопротивления будет оценивать на предмет пропаганды тоталитарных или авторитарных режимов публичные объекты, такие как советские памятники.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину многие муниципалитеты в Литве выступили с инициативой демонтировать статуи, памятники и другие символы советских солдат.

Ранее мы писали, Литва передала Украине шесть внедорожников Land Rover и сухпайки для военных.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Литвы призвали страны, желающие "примирить" Украину и Россию обращаться к Путину, а не Зеленскому.

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Литва пропагандист
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