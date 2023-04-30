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В Литве дали совет желающим примирить Украину и РФ: обращайтесь к Путину, а не Зеленскому

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Литва, Воскресенье 30 апреля 2023 22:17
В Литве дали совет желающим примирить Украину и РФ: обращайтесь к Путину, а не Зеленскому Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Министерстве иностранных дел Литвы призвали страны, которые хотят "примирить" Украину и Россию обращаться к российскому диктатору Владимиру Путину, а не украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Вы не просите "обе стороны" "обсудить мир" после вторжения. Вы говорите захватчику уйти", - написал Ландсбергис в своем Twitter.

Он отметил, что те, кто хотят мира, должны адресовать свои требования Путину, а не Зеленскому.

Напомним, недавно президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил о "бесполезности поиска виновных в войне в Украине".

К тому же Силва говорил, что США якобы "поощряют" войну в Украине и, по его мнению, президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

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